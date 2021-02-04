5 февраля отмечается Всемирный день «Нутеллы»

Нутелла. Фото: Istock

https://racurs.ua/n149978-5-fevralya-otmechaetsya-vsemirnyy-den-nutelly.html

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5 февраля в Украине и мире отмечают Всемирный день «Нутеллы» — популярной ореховой пасты, которую обожают взрослые и дети во всем мире.

Что же это за продукт, завоевавший сердца миллионов детей, сохраняя популярность и тогда, когда эти дети становятся взрослыми людьми?

«Нутелла» — шоколадно-ореховая паста родом из Италии. История ее появления начинается в послевоенные годы в итальянском городе Альба. В 1946 году кондитер и владелец пекарни Пьетро Ферреро начал производить шоколадные батончики мягкой консистенции под названием «джандуйо», по имени одного из местных карнавальных персонажей. Дело в том, что ввоз какао в Италию в первые послевоенные годы был ограничен. Это подтолкнуло Пьетро Ферреро добавить в какао-масло новый ингредиент — поджаренные и перемолотые лесные орехи, которые в изобилии росли в этом регионе. Мягкие шоколадно-ореховые батончики пришлись по вкусу местным детям и стали пользоваться большим спросом.

Популярность «джандуйо» обернулась для Ферреро крупным заказом, но приготовленный и оставленный на ночь заказ растаял от жары. Поэтому Пьетро Ферреро решил проблему следующим образом: он стал намазывать шоколадно-ореховые батончики на тонкие ломтики хлеба. На празднике Ферреро угощал гостей бутербродами с шоколадно-ореховым кремом. После этого Ферреро начал производить и продавать уже крем под названием «джандуйо» и моментально завоевал популярность в Пьемонте, а затем и во всей Италии.

Эти события привели к тому, что 1946 год стал фактическим началом для компании «Ферреро», известной во всем мире. Дальнейшие эксперименты семьи Ферреро с шоколадно-ореховой пастой привели к тому, что в 1951 году она получила новое название «Суперкрема», а еще спустя 13 лет, в 1964 году Микеле Ферреро — сын Пьетро, опять внес некоторые изменения в состав пасты, и вывел на рынок новый продукт, получивший название «Нутелла».

Сегодня продажи шоколадно-ореховой пасты «Нутелла» приносят компании Ферреро до трети дохода, а сама паста в 2007 году вошла в число 10 простых идей, которые принесли миллиардные прибыли.

В 2007 году первое празднование дня «Нутеллы» прошло на родине продукта в Италии. С тех пор ежегодно по всему миру устраиваются шествия и концерты, флешмобы, торжества и дегустация разнообразных блюд с использованием «Нутеллы» — тортов, пирожных, булочек, коктейлей.

В этот день произошло:

1585 — во Львове основано Успенское ставропигийское братство;

1803 — реорганизация системы образования в России (создание учебных округов, а также 4 типов учебных заведений: школ, гимназий, лицеев и университетов)

1861 — в Филадельфии (США) Коулмен Селлерс запатентовал кинематоскоп;

1887 — в миланском театре «Ла Скала» состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Отелло»;

1913 — во Львове в зале Украинского народного дома все украинские академические общества («Академическая помощь», «Украинский студенческий союз», «Академическое общество», «Основа», «Бандурист», «Медицинская община», «Кружок юристов» и другие) устроили большой академический балл

1918 — в Киеве на заседании Совета народных министров УНР принят план организации реестрового «Свободного казачества» в Украине, которое должно осуществлять внутреннюю охрану уездов, и проект закона об общественных работах;

1924 — радио ВВС начало передавать с Гринвичской обсерватории сигналы точного времени;

1928 — немецкий химик Адольф Виндаус впервые синтезировал витамин D, недостаток которого вызывает рахит;

1936 — на экраны США вышел новый фильм Чарли Чаплина «Новые времена»;

1952 — Нью-Йорк стал первым городом мира, где начали использовать трехцветные светофоры;

1953 — в нью-йоркском Roxy Theatre прошла премьера диснеевского фильма «Питер Пэн»;

1958 — во время военных учений у побережья Джорджии в авиакатастрофе потеряно водородную бомбу, которую не удалось найти до сих пор;

1999 — Майк Тайсон, бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов, получил год тюрьмы за избиение двух человек, машина которых столкнулась с автомобилем Тайсона. Боксер отсидел лишь 3,5 месяца;

2009 — получив выкуп 3 млн. 200 тыс. долларов, сомалийские пираты отпустили судно «Фаина», в составе экипажа которого было 17 украинцев. Судно находилось в плену с 25 сентября 2008 года.

В этот день родились: