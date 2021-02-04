Кофе. Фото: Istock

https://racurs.ua/n149977-kak-kofe-vliyaet-na-son-uchenye-obnarujili-neojidannoe-svoystvo-napitka.html

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Кофе оказался не только вкусным, но и полезным напитком. Ученые объяснили, как время употребления кофе влияет на здоровье и качество сна.

Употребление кофе по утрам помогает поддерживать внимательность, а употребление за 6 часов до сна помогает снизить негативное влияние кофеина и способствует здоровому отдыху. Об этом сообщает Институт научной информации о кофе (ISIC) в своем новом докладе.

Ученые утверждают, что тем, кто испытывает нехватку сна, кофе помогает смягчить негативные последствия недосыпа.

Так, потребление трех чашек кофе в день способны помочь повысить внимательность, время реакции, точность и рабочую память в первые три дня недосыпа. Кроме того, пара чашек кофе так же эффективна, как получасовой отдых.

Также около пяти чашек напитка в день можно безопасно употреблять как часть здорового сбалансированного питания. Однако есть и негативный эффект такого употребления кофеина — результаты исследований ученых показывают, что употребление кофе может продлить время, необходимое для засыпания, а также уменьшить время сна и повлиять на его качество. В частности, он сокращает фазу медленного сна.

Отметим, что влияние кофеина на сон зависит не только от количества этого вещества, потребляемого за несколько часов до сна, но и от количества в день, а также индивидуальной восприимчивости. Пиковые уровни концентрации соединения в плазме достигаются через 15−120 минут после приема внутрь.

Напомним, ранее мы сообщали, что продукты питания, которые положительно влияют на когнитивную систему человека, назвали американские ученые. Группа исследователей проанализировала данные 1 тыс. 787 взрослых в возрасте от 46 до 77 лет, которые находятся в Британской медицинской базе UK Biobank. Все участники проходили тест на подвижный интеллект три раза за все время наблюдений: в 2006, 2012 и 2016 годах.