Кава. Фото: Istock

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Ракурс

Кава виявилася не тільки смачним, але й корисним напоєм. Вчені пояснили, як час вживання кави впливає на здоров’я та якість сну.

Виявилося, що вживання кави вранці допомагає підтримувати уважність, а вживання напою за 6 годин до сну допомагає знизити негативний вплив кофеїну і сприяє здоровому відпочинку. Про це повідомляє Інститут наукової інформації про каву (ISIC) у своїй новій доповіді.

Вчені стверджують, що тим, хто потерпає від браку сну, кава допомагає пом’якшити негативні наслідки недосипу.

Так, споживання трьох чашок кави в день здатне допомогти підвищити уважність, час реакції, точність і робочу пам’ять у перші три дні недосипу. Крім того, пара чашок кави так само ефективна, як півгодинний відпочинок.

Також близько п’яти чашок напою на день можна вживати цілком безпечно в рамках здорового збалансованого харчування. Однак є й негативний ефект такого вживання кофеїну — результати досліджень вчених демонструють, що вживання кави може подовжити час, необхідний для засипання, а також зменшити час сну і вплинути на його якість. Зокрема, кава скорочує фазу повільного сну.

Зазначимо, що вплив кофеїну на сон залежить не тільки від кількості цієї речовини, споживаної за кілька годин до сну, а й від кількості чашок на день, а також індивідуальної сприйнятливості. Пікові рівні концентрації сполуки в плазмі досягаються через 15−120 хвилин після прийому всередину.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що харчові продукти, які позитивно впливають на когнітивну систему людини, назвали американські вчені. Група дослідників проаналізувала дані 1 тис. 787 дорослих у віці від 46 до 77 років, які перебувають у Британській медичній базі UK Biobank. Усі учасники проходили тест на рухливий інтелект три рази за весь час спостережень: у 2006, 2012 і 2016 роках.