Україна перемогла у суді Коломойського — він намагався стягнути 6 млрд доларів компенсації

Коломойський. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n149976-ukrayina-peremogla-u-sudi-kolomoyskogo-vin-namagavsya-styagnuty-6-mlrd-dolariv-kompensaciyi.html

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Справа «Укрнафти», яка розглядалася Стокгольмським арбітражем, завершилася перемогою України. Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що у суперечці з Ігорем Коломойським, Геннадієм Боголюбовим та Ігорем Палицею Україна змогла довести свою правоту.

Олігарх та його поплічники намагалися відсудити у держави 6 млрд дол. Про це міністр заявив на своїй сторінці у Facebook.





Повідомляється, що після майже шести років судового процесу у справі «Укрнафти» арбітраж повністю відмовив олігарху. Винесення рішення Стокгольмським арбітражем кілька разів відкладалося.

Зауважимо, що «Нафтогазу України» належить 50% + 1 акція «Укрнафти». Групі компаній, пов’язаних з колишніми акціонерами «Приватбанку», серед яких зокрема Ігор Коломойський — близько 42% акцій.

Міноритарні акціонери ПАТ «Укрнафта» (кіпрські Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management, які належать групі «Приват» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова) у червні 2015 року подали позов до Стокгольмського арбітражу проти України. Кіпрські офшори Коломойського і Боголюбова стверджували, що існують чотири основні причини для позову до України:

експропріація газу, видобутого «Укрнафтою» або покупка такого газу за заниженими цінами з боку НАК «Нафтогаз України» протягом декількох років;

зміна корпоративної структури ПАТ «Укрнафта» в результаті зміни кворуму для проведення Загальних зборів акціонерів з 60% до 50%;

відсторонення осіб, призначених інвесторами, від управління «Укрнафтою»;

збільшення рентної плати за використання надр.

Юридичними підставами для позову офшорні компанії називали порушення державою своїх міжнародно-правових зобов’язань перед інвесторами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нові звинувачення проти колишніх акціонерів «ПриватБанку» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова висунуло Міністерство юстиції США. Американські прокурори подали новий цивільний позов до суду і вимагають конфіскувати в Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова майно у Клівленді. Ця нерухомість була придбана за кошти, які були незаконно виведені з «ПриватБанку».