Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни продовжують атакувати нафтовидобувну інфраструктуру України, фото: «Нафтогаз»
Рашисти атакували кілька виробничих підприємств «Укрнафти»https://racurs.ua/ua/n216017-rashysty-atakuvaly-kilka-vyrobnychyh-pidpryiemstv-ukrnafty.htmlРакурс
Російські загарбники атакували видобувні активи «Групи Нафтогаз».
Про це сьогодні, 3 вересня, повідомила прес-служба «Нафтогазу».
Уночі під ударом опинилися одразу кілька виробничих підприємств Укрнафти. Зафіксовано численні влучання, виникли пожежі, — розповіли у компанії. — Пошкоджене обладнання зупинено. Фахівці оцінюють наслідки атаки.
Зазначається, що працівники під час удару перебували в укриттях. Постраждалих немає.