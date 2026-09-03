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Росіяни продовжують атакувати нафтовидобувну інфраструктуру України, фото: «Нафтогаз»

Рашисти атакували кілька виробничих підприємств «Укрнафти»

3 вер 2026, 18:56
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Російські загарбники атакували видобувні активи «Групи Нафтогаз».

Про це сьогодні, 3 вересня, повідомила прес-служба «Нафтогазу».

Уночі під ударом опинилися одразу кілька виробничих підприємств Укрнафти. Зафіксовано численні влучання, виникли пожежі, — розповіли у компанії. — Пошкоджене обладнання зупинено. Фахівці оцінюють наслідки атаки.

Зазначається, що працівники під час удару перебували в укриттях. Постраждалих немає.

Джерело: Ракурс


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