Фінляндія виділила 28,5 млн євро на відновлення енергетики України. Фото:

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Фінляндія допоможе відновити енергетику України, яка постраждала від війни.

З фондів співпраці в галузі розвитку на відновлення українського енергетичного сектору буде виділено близько 28,5 млн євро. Україна самостійно фінансує решту проекту, а загальна вартість технології електростанцій становить 46,5 млн євро. Постачальником буде фінська компанія Wärtsilä Finland Oy, а електростанції виготовлять у Ваасі. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Фінляндії.

Зазначається, що українська державна енергетична компанія «Укрнафта» закуповує електростанції для забезпечення електропостачання країни. Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо поінформував, що цей проект поєднує підтримку України з боку Фінляндії та сильні сторони фінської технології.

Фінляндія володіє енергетичним досвідом світового рівня, який необхідний Україні для відновлення. Чудово, що фінські технології та фінські працівники беруть участь у зміцненні енергетичного забезпечення України. Водночас цей проект сприяє розвитку фінського експорту та зайнятості, — наголосив Тавіо.

Фінські кошти надійдуть Україні через фінансовий інструмент «Фінська інвестиційна підтримка для України», який підтримує державні інвестиції України шляхом використання фінських технологій, ноу-хау та послуг.

Нагадаємо, на початку серпня румунська компанія Nuclearelectrica почала закуповувати електроенергію з України за підтримки молдовського постачальника Energocom. Обсяги купленої електроенергії допоможуть зменшити вплив скорочення генерації на румунський енергоринок, який страждає від дефіциту після зупинки першого енергоблока Чорнаводської АЕС. Тоді Румунія почала імпортувати електроенергію з України через кризу на АЕС.