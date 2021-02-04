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Ракурс
Коломойский. Фото: УП

Украина победила в суде Коломойского — он пытался взыскать 6 млрд долларов компенсации

4 фев 2021, 20:41
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Дело «Укрнафты», которое рассматривалось Стокгольмским арбитражем, завершилось победой Украины. Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в споре с Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым и Игорем Палицей Украина смогла доказать свою правоту.

Олигарх и его соратники пытались отсудить у государства 6 млрд долл. Об этом министр заявил на своей странице в Facebook.

Пост Малюськи. Скриншот: FacebookСообщается, что после почти шести лет судебного процесса по делу «Укрнафты» арбитраж полностью отказал олигарху. Решение Стокгольмского арбитража несколько раз откладывалось.

Отметим, что «Нафтогазу Украины» принадлежит 50% + 1 акция «Укрнафты». Группе компаний, связанных с бывшими акционерами «ПриватБанка», среди которых в частности Игорь Коломойский — около 42% акций.

Миноритарные акционеры ОАО «Укрнафта» (кипрские Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management, принадлежащих группе «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова) в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против Украины. Кипрские оффшоры Коломойского и Боголюбова утверждали, что существуют четыре основные причины для иска к Украине:


  • экспроприация газа, добытого «Укрнафтой» или покупка такого газа по заниженным ценам со стороны НАК «Нафтогаз Украины» в течение нескольких лет;
  • изменение корпоративной структуры ОАО «Укрнафта» в результате изменения кворума для проведения общего собрания акционеров с 60% до 50%;
  • отстранение лиц, назначенных инвесторами, от управления «Укрнафтой»;
  • увеличение рентной платы за использование недр.

Юридическими основаниями для иска оффшорные компании называли нарушения государством своих международно-правовых обязательств перед инвесторами.

Напомним, ранее мы сообщали, что новые обвинения против бывших акционеров «ПриватБанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова выдвинуло Министерство юстиции США. Американские прокуроры подали новый гражданский иск в суд и требуют конфисковать у Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова имущество в Кливленде. Эта недвижимость была приобретена на средства, которые были незаконно выведены из «ПриватБанка».

Источник: Ракурс


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