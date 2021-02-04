Ленивец. Фото: Istock

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Ракурс

Окаменелости гигантского доисторического ленивца обнаружили палеонтологи в Аргентине. Ленивец принадлежал к необычному вымершему роду, который обитал в Южной Америке с эпохи раннего плиоцена (пять млн лет назад) до конца эпохи плейстоцена (11 тыс. 700 лет назад).

Мегатерии (Megatherium americanum) были одними из крупнейших наземных млекопитающих, весом до четырех тонн. Изучение следов мегатерия показало, что ленивец передвигался на задних лапах, а по высоте он вдвое превосходил слона и достигал шести метров в длину. Об этом сообщает National Geographic.





Отмечается, что встречаются и окаменелости более мелких мегатерий, которые относятся к виду Megatherium altiplanicum. Они жили на территории нынешней Боливии.

Ученые установили, что мегатерии были вынуждены сосуществовать вместе с людьми, и это стало причиной их скорого вымирания. Существуют окаменелости со следами повреждений, что позволяет предположить, что гигантские ленивцы стали жертвами и частью рациона древнего человека.





Уникальная окаменелость была найдена в прибрежном секторе Сан-Эдуардо-дель-Мар в провинции Буэнос-Айрост, и ее возраст оценивается в 3,58 млн лет, что делает эти останки одной из старейших известных окаменелостей мегатерия.

Напомним, ранее мы сообщали, что редкие окаменелости малыша тираннозавра удалось отыскать ученым из Эдинбургского университета. Оказалось, что малыш одного из крупнейших хищных динозавров был размером с собаку после рождения. Это первая находка, рассказывающая о малышах этого вида динозавров.