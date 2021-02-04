Стало известно, как будут доставлять вакцину Pfizer в Украину

Вакцина. Фото: Istock

https://racurs.ua/n149974-stalo-izvestno-kak-budut-dostavlyat-vakcinu-pfizer-v-ukrainu.html

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Вакцинация в Украине вакциной от американской компании Pfizer становится более вероятной, поскольку вакцина не требует специальных условий хранения и транспортировки.

Оказалось, что вакцину доставляют в специальных термобоксах, которые сохраняют температуру ниже −70 мороза. Об этом заявила генеральный директор Pfizer Ukraine Зоряна Цилык.

По ее словам, доставка вакцины значительно проще, чем представляют в Украине.

Вакцина поставляется в специальных термобоксах, которые поддерживают эту температуру. У нас есть пять недель, в течение которых термобоксы ее поддерживают. То есть это не требует рефрижираторов и холодильных машин… в Европе это вообще FedEx (почтовый оператор, — ред.) развозит, — отметила Цилык.



Как известно, в декабре главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что Украина решила проблему с транспортировкой и хранением вакцины от Pfizer. По его словам, из самолета она будет ехать в контейнере с сухим льдом, после чего ее перегрузят в холодильники. Уже в прививочном пункте вакцина сможет храниться пять дней. Также в Pfizer Ukraine заявили, что у Украины хорошие шансы договориться о контракте с американской компанией.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина предоставит дополнительный запрос на получение новой партии доз вакцины Pfizer от коронавируса. Соответствующий запрос направят к глобальной инициативе COVAX, которая предоставляет возможность получить доступ к безопасным и эффективным вакцинам от коронавирусной болезни COVID-19.