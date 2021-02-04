Стало відомо, як доставлятимуть вакцину Pfizer в Україну

Вакцина. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n149974-stalo-vidomo-yak-dostavlyatymut-vakcynu-pfizer-v-ukrayinu.html

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Вакцинація в Україні вакциною від американської компанії Pfizer стає більш вірогідною, оскільки вакцина не потребує спеціальних умов зберігання чи транспортування.

Виявилося, що вакцину доставлятимуть у спеціальних термобоксах, які зберігають температуру нижче −70 морозу. Про це заявила генеральний директор Pfizer Ukraine Зоряна Цілик.

За її словами, доставка вакцини є значно простішою, ніж уявляють в Україні.

Вакцина поставляється в спеціальних термобоксах, які підтримують цю температуру. У нас є п’ять тижнів, протягом яких термобокси її підтримують. Тобто це не вимагає рефріжіраторов і машин… в Європі це взагалі FedEx (поштовий оператор, — ред.) розвозить, — зазначила Цілик.



Як відомо, в грудні головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що Україна вирішила проблему з транспортуванням та зберіганням вакцини від Pfizer. За його словами, з літака до складу вона буде їхати в контейнері з сухим льодом, після чого її перевантажать до холодильників. Вже в прищеплювальному пункті вакцина зможе зберігатися п’ять днів. Також у Pfizer Ukraine заявили, що в України хороші шанси домовитися про контракт з американською компанією.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна надасть додатковий запит на отримання нової партії доз вакцини Pfizer від коронавірусу. Відповідний запит направлять до глобальної ініціативи COVAX, яка надає можливість доступу до безпечних та ефективних вакцин в боротьбі проти коронавірусної хвороби COVID-19.