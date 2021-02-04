Тарас Козак. Фото: Цензор.нет

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Тарас Козак, найближчий соратник кума Путіна Віктора Медведчука та офіційний власник заблокованих проросійських каналів, виявився бідняком у порівняні зі своєю родиною.

До санкцій Козак встиг підготуватися та відправив більшу частину своїх активів на зберігання у білоруські банки, а житло й офіс у столиці орендує у дружини кума Путіна Оксани Марченко. Про це повідомляють журналісти «Слідство.інфо» у своєму розслідуванні.

Журналісти з’ясували, що родичі народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака володіють десятками квартир, будинками та земельними ділянками — переважно у Києві або у Львові, звідки сам Козак родом. У своїй декларації за 2019 рік Козак вказав лише будинок на 330 кв. м у селі Сокільники на Львівщині та офіс на 100 кв. м у Львові. Та є чимало майна, яке офіційно належить не самому Козаку, а його рідним.

Зокрема, молодший брат нардепа Тараса Козака Богдан є власником 12 квартир у Києві. З них 11 — у житловому комплексі Eliseum, а ще одна квартира площею майже 2 тис. 500 кв. м розташована на елітному Печерську.

Також у Львові брату нардепа належить будинок, квартира, два паркомісця та дві комірки, а в області — будинок та кілька земельних ділянок. Ще 24 ділянки землі він орендує. Відомо, що молодший брат Козака має спільний бізнес із братом Віктора Медведчука Сергієм.

70-річна матір Тараса Козака Софія володіє квартирою та паркомісцем у Львові, будинком та трьома земельними ділянками у Львівській області. Також їй належить чотири квартири у новобудові в столиці.



Натомість цивільна дружина Тараса Козака, Наталія Лавренюк, володіє низкою об'єктів нерухомості. Також вона займається нафтовидобувним бізнесом у Росії разом з дружиною кума Путіна Медведчука Оксаною Марченко. Виявилося, що цивільна дружина Козака володіє квартирою в Києві, 10-ма земельними ділянками у Київській області, будинком, квартирою та офісом у Львові. Також Лавренюк є власницею елітної автівки — Mercedes-Benz V 300 D 2020 року випуску. Зараз такий автомобіль коштує близько 3 млн грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зв’язок Тараса Козака, нардепа від проросійської ОПЗЖ й «правої руки» та «гаманця» кума Путіна Віктора Медведчука, із терористичними ЛНР-ДНР простежується до кіпрського офшору.