Погода на 5 лютого. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n149972-povernennya-moroziv-prognozuut-synoptyky-pogoda-na-5-lutogo-karta.html

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Погода в Україні 5 лютого очікується переважно сонячна та морозна, опадів не очікується. Температура повітря вдень прогнозується переважно вище нуля, у Криму температура досягне позначки +4°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від −7° до +5°. Ночі цієї доби будуть морозними. Вітер обіцяють північно-західний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 5 лютого буде сонячною та морозною. Вночі повітря досягне позначки −9°, а вдень температура триматиметься на рівні від −3° до −5° морозу.

Погода в Харкові в найближчу добу очікується мінусова та без опадів. Температура повітря вночі складе від −1° до −3°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні −3°.

Погодні умови в Одесі очікуються теплі та сонячні. Повітря вдень прогріється до +5°, а вночі можливі морози.

Погода у Львові завтра прогнозується прохолодна, опади не очікуються. Температурні показники будуть такими: уночі −1…-3° морозу, а вдень −1…+1° тепла.

Погода в Карпатах 5 лютого прогнозується сонячна та тепла. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від −1° до +3° тепла, а вдень температура сягне +4° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 5 лютого прогнозується переважно спокійна. Магнітні бурі не прогнозуються.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода у лютому буде помірно теплою, а кількість опадів знизиться. За прогнозом бабака Тимка українцям варто очікувати ранню весну.