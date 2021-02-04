Євробачення. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n149971-ievrobachennya-2021-stalo-vidomo-yaku-pisnu-predstavyt-ukrayina.html

Ракурс

Євробачення 2021 відбудеться цього року у Роттердамі. Журі, до складу якого увійшли Джамала, Євген Філатов, Руслан Квінта, Ярослав Лодигін та Дмитро Хоркін, розглянуло три нові композиції гурту Go_A — «Рано», «Церковка» та «Шум».

З трьох запропонованих гуртом пісень одноголосно обрали — «Шум». Про це повідомляє «Суспільне».

Повідомляється, що в основу пісні покладено однойменну обрядову гру-веснянку. Пісня «Шум» в інтерпретації гурту Go_A — це сучасне переосмислення архаїчної гри з елементами давнього магічного обрядодійства. Вже на початку березня буде представлено конкурсну версію пісні «Шум» та новий відеокліп.

Зазначимо, що згідно з правилами відбору, представник України на Євробаченні-2021, гурт Go_A мав представити щонайменше дві пісні для відбору журі до 29 січня. До цього Go_A стали переможцями на Національному відборі-2020. Через скасування пісенного конкурсу у 2020 році, гурт Go_A представлятиме Україну на Євробаченні-2021 з новою піснею, як це було оголошено у березні 2020 року.

Цьогоріч 65-й пісенний конкурс Євробачення пройде у Роттердамі. Півфінали — 18 та 20 травня, фінал — 22 травня.

Пісенний конкурс Євробачення — щорічний пісенний конкурс, що проводиться з 1956 року між країнами-членами Європейської мовної спілки (ЄМС). До 2004 року пісенний конкурс Євробачення складався лише з фіналу. Починаючи з 2008 року пісенний конкурс Євробачення складається з двох півфіналів та фіналу. Півфінали відбуваються у вівторок та в четвер відповідно. Фінал відбувається в суботу о 22 годині за київським часом.

Фінал складається з 25 або 26 країн. Шість країн потрапляють до фіналу автоматично, це «Велика П’ятірка» (Франція, Велика Британія, Німеччина, Іспанія та Італія) та тогорічна країна-переможниця. Якщо торішньою країною-переможницею є країна «Великої П’ятірки», то у фіналі змагатимуться 25 країн. Якщо ж торішньою країною-переможницею є країна, яка не входить до «Великої П’ятірки», наприклад Україна, то у фіналі змагатимуться 26 країн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Євробачення-2020 мало відбутися в Роттердамі в травні 2020 року. Україну на пісенному конкурсі мусила представляти група Go_A, яка в фіналі національного відбору набрала максимальні 12 балів.