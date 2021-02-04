Евровидение. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/n149971-evrovidenie-2021-stalo-izvestno-kakuu-pesnu-predstavit-ukraina.html

Ракурс

Евровидение 2021 пройдет в этом году в Роттердаме. Жюри, в состав которого вошли Джамала, Евгений Филатов, Руслан Квинта, Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин, рассмотрело три новые композиции группы Go_A — «Рано», «Церковка» и «Шум».

Из трех предложенных группой песен единогласно избрали — «Шум». Об этом сообщает «Суспільне».

Сообщается, что в основу песни положена одноименная обрядовая игра-веснянка. Песня «Шум» в интерпретации группы Go_A — это современное переосмысление архаичной игры с элементами древнего магического обряда. Уже в начале марта будет представлена ​​конкурсная версия песни «Шум» и новый видеоклип.

Отметим, что согласно правилам отбора, представитель Украины на Евровидении-2021, группа Go_A, должна была представить не менее двух песен для отбора жюри до 29 января. До этого Go_A стали победителями на Национальном отборе 2020 года. Из-за отмены песенного конкурса в 2020 году, группа Go_A будет представлять Украину на Евровидении-2021 с новой песней, как это было объявлено в марте 2020 года.

В этом году 65-й песенный конкурс Евровидение пройдет в Роттердаме. Полуфиналы — 18 и 20 мая, финал — 22 мая.

Песенный конкурс Евровидение — ежегодный песенный конкурс, проводимый с 1956 года между странами-членами Европейского вещательного союза (ЕВС). До 2004 года песенный конкурс Евровидение состоял только из финала. Начиная с 2008 года песенный конкурс Евровидение состоит из двух полуфиналов и финала. Полуфиналы происходят во вторник и в четверг соответственно. Финал происходит в субботу в 22 часов по киевскому времени.

Финал состоит из 25 или 26 стран. Шесть стран попадают в финал автоматически, это «Большая Пятерка» (Франция, Великобритания, Германия, Испания и Италия) и прошлогодняя страна-победительница. Если прошлогодней страной-победительницей является страна «Большой Пятерки», то в финале будут соревноваться 25 стран. Если же прошлогодней страной-победительницей была страна, которая не входит в «Большую Пятерку», например Украины, то в финале будут соревноваться 26 стран.

Напомним, ранее мы сообщали, что Евровидение-2020 должно было состояться в Роттердаме в мае 2020 года. Украину на песенном конкурсе должна была представлять группа Go_A, которая в финале национального отбора набрала максимальные 12 баллов.