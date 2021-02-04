Медведчук. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n149970-u-medvedchuka-obyavili-impichment-zelenskomu.html

Ракурс

Виктор Медведчук, один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», и его соратники, представили резолюцию, в которой требуют импичмента президента Владимира Зеленского.

В партии считают, что блокирование пророссийских телеканалов, принадлежащих партнеру Виктора Медведчука — Тарасу Козаку — является нападением на демократию, свободу слова и является попыткой установить диктатуру. Об этом сообщает пресс-служба партии.

По мнению представителей политической силы, президент Украины Владимир Зеленский грубо нарушил Конституцию и законы Украины, принципы демократии и верховенства права и вышел за пределы своих конституционных полномочий.

Его сознательные и систематические действия, направленные на нарушение прав украинских граждан, вмешательство в работу других ветвей власти и средств массовой информации, имеют все признаки узурпации власти, — считают в ОПЗЖ.



В результате таких действий президента депутатская фракция ОПЗЖ в Верховной Раде инициировала процедуру отстранения президента Владимира Зеленского с должности.

Напомним, ранее мы сообщали, что до введения санкций против телеканалов нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, нардепы из фракции несколько раз давали голоса для президентской политсилы «Слуга народа» во время голосований, где законопроекты «слуг» не находили должной поддержки в сессионном зале.