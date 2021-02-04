Уровень Мирового океана растет быстрее, чем ожидалось. Фото: espreso.tv

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Из-за изменений климата уровень Мирового океана растет быстрее, чем прогнозировалось, исследовали ученые из Копенгагенского университета.

Согласно прогнозам, которые были сделаны ранее, уровень океанов может подняться до конца нынешнего столетия не больше чем на 1,1 м, сообщает The Guardian.

Авторы новой работы утверждают, что уровень моря может подняться на 1,35 м к 2100 году при наихудшем сценарии потепления.

Ожидается, что до конца столетия температура на Земле поднимется больше чем на 4° по Цельсию, а это повлечет еще более существенное повышение уровня океанов.

Эксперты подсчитали, что под угрозой затопления территории, на которых проживают две трети населения планеты — затоплены будут побережья или низменные территории.

Чтобы избежать подобных последствий, эксперты рекомендуют сократить потребление углеродов еще как минимум на 200 млрд метрических тонн.

Напомним, некоторые виды акул и скатов могут исчезнуть из-за чрезмерного вылова рыбы за последние 50 лет.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что популяция акул и скатов упала на 71,1% с 1970 по 2018 год.