Неутешительный для популяции акул и скатов прогноз обнародовали ученые. Фото: umoloda

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Некоторые виды акул и скатов могут исчезнуть из-за чрезмерного вылова рыбы за последние 50 лет.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что популяция акул и скатов упала на 71,1% с 1970 по 2018 год, сообщает CNN.

Из 31 вида океанических акул и скатов 24 сейчас находятся под угрозой исчезновения.

В своем исследовании ученые использовали два основных показателя биоразнообразия — индекс Красного списка, список, измеряющий риск исчезновения и индекс живой планеты — набор данных, отображающий изменения в численности населения.

Эти индексы помогли составить график изменения популяций видов в течение десятилетия.

Такие факторы, как роль человека и изменение климата, оказывают влияние на эти виды животных, однако слишком большой вылов является наибольшей угрозой.

В частности акул вылавливают ради мяса, плавников, жаберных пластин и печеночного жира.

В Азии акулий плавник является ценным ингредиентом супа, который долгое время считался символом статуса на китайских обедах и банкетах.

Исследование, проведенное в 2018 году журналом Marine Policy, показало, что в Гонконге, «крупнейшем в мире центре торговли акулами», импорт плавников с 1960 года увеличился вдвое.

Акулы особенно уязвимы к чрезмерной эксплуатации из-за низких темпов роста их популяции и длительного времени генерации — у некоторых видов акул между рождением особи и рождением ее первого потомства может пройти несколько лет или даже десятилетий.

Скаты также столкнулись с быстрым истощением и местным исчезновением из-за чрезмерного вылова рыбы в их исторических местах обитания.

Исследователи призывают власти стран провести реформы, чтобы остановить сокращение популяции акул и предотвратить потенциально катастрофические последствия для экологических систем.

В частности ученые призвали правительства принять ограничения на вылов океанических акул, которые могут поддерживать устойчивое рыболовство, и запретить удержание акул или скатов в неестественной для них среде.

Напомним, мертвого кита весом 70 т обнаружили на побережье Италии. Огромный скелет кита будет выставлен в одном из итальянских музеев естествознания.