Невтішний для популяції акул і скатів прогноз оприлюднили вчені. Фото: umoloda

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Деякі види акул та скатів можуть зникнути через надмірний вилов риби за останні 50 років.

Дослідження, опубліковане в журналі Nature, показало, що популяція акул і скатів впала на 71,1% з 1970 по 2018 рік, повідомляє CNN.

З 31 виду океанічних акул і скатів 24 зараз перебувають під загрозою зникнення.

У своєму дослідженні вчені використовували два основні показники біорізноманіття — індекс Червоного списку, що вимірює ризик зникнення та індекс живої планети — набір даних, які відображають зміни чисельності популяції.

Ці індекси допомогли показати, як швидко змінюється популяція видів протягом десятиліття.

Такі фактори, як роль людини й зміна клімату, впливають на ці види тварин, проте найбільшим є надто великий вилов. Зокрема акул виловлюють заради мʼяса, плавників, зябрових пластин і печінкового жиру.

В Азії акулячий плавник є цінним інгредієнтом супу, який довгий час вважався символом статусу на китайських обідах і банкетах.

Дослідження, проведене у 2018 році журналом Marine Policy, показало, що в Гонконзі, «найбільшому в світі центрі торгівлі акулами», імпорт плавників з 1960 року збільшився вдвічі.

Акули особливо уразливі до надмірної експлуатації через низькі темпи зростання їх популяції і тривалий час генерації — у деяких видів акул між народженням особини й народженням її першого потомства може пройти кілька років або навіть десятиліть.

Скати також зіткнулися зі швидким виснаженням і зникненням через їх надмірний вилов в історичних місцях проживання.

Дослідники закликають країни провести реформи, щоб зупинити скорочення популяції акул і запобігти потенційно катастрофічним наслідкам для екологічних систем.

Зокрема вчені закликали уряди запровадити обмеження на вилов океанічних акул і заборонити утримання акул, або скатів в неприродному для них середовищі.

Нагадаємо, на узбережжі Італії виявили мертвого кита вагою 70 т. Пізніше величезний скелет тварини виставлять в одному з італійських музеїв природознавства.