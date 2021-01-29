Стерненку скасували домашній арешт й передали на поруки нардепу

https://racurs.ua/ua/n149696-sternenku-skasuvaly-domashniy-aresht-y-peredaly-na-poruky-nardepu.html

Ракурс

Сергій Стерненко, український активіст і колишній керівник одеського «Правого сектора», заявив, що 29 січня суд в Одесі ухвалив рішення щодо запобіжного заходу у справі про замах на нього у 2018 році, яку розслідувала Служба безпеки України (СБУ).

Суд передав мене на особисту поруку народному депутату Лозинському, — написав Стерненко у п’ятницю на своєму Телеграм-каналі.

Для чого Сергію домашній арешт? Саме так він переховується від суду? Хіба проривається. Я вже мовчу, що суд в ухвалі зазначав, що будь-які ризики просто відсутні, — написав раніше у Фейсбук нардеп від «Голосу» Роман Лозинський.

Нагадаємо, на Стерненка у 2018 році було здійснено кілька нападів в Одесі. 24 травня 2018 року на нього і його дівчину напали двоє осіб. Один із нападників — мешканець Чорноморська Іван Кузнєцов — отримав ножове поранення в живіт, яке призвело до його смерті. Шевченківський райсуд Києва раніше обирав Стерненку запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту. Торік щонайменше 10 нардепів і громадські діячі написали заяви про готовність взяти активіста на поруки.

Відомо, що під час нападу в Одесі, обороняючись, Стерненко завдав одному з чоловіків смертельне поранення. Саме за цією справою активіст проходить як підозрюваний — його звинувачують в умисному вбивстві і незаконному поводженні зі зброєю.