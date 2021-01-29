Стерненко отменили домашний арест и передали на поруки нардепу

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Ракурс

Сергей Стерненко, украинский активист и бывший руководитель одесского «Правого сектора», заявил, что 29 января суд в Одессе принял решение о мере пресечения по делу о покушении на него в 2018 году, которое расследовала Служба безопасности Украины (СБУ).

Суд передал меня на личное поручительство народного депутата Лозинского, — написал Стерненко в пятницу в своем Телеграм-канале.

Для чего Сергею домашний арест? Именно так он скрывается от суда? Разве прорывается. Я уже молчу, что суд в постановлении отмечал, что любые риски просто отсутствуют, — написал ранее в Фейсбук нардеп от «Голоса» Роман Лозинский.

Напомним, на Стерненко в 2018 году было совершено несколько нападений в Одессе. 24 мая 2018 года на него и его девушку напали два человека. Один из нападавших — житель Черноморска Иван Кузнецов — получил ножевое ранение в живот, которое привело к его смерти. Шевченковский райсуд Киева ранее избирал Стерненко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. В прошлом году не менее 10 нардепов и общественные деятели написали заявления о готовности взять активиста на поруки.

Известно, что во время нападения в Одессе, обороняясь, Стерненко нанес одному из мужчин смертельное ранение. Именно по этому делу активист и проходит как подозреваемый — его обвиняют в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.