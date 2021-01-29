Антоненко. Фото: УП

https://racurs.ua/n149695-delo-sheremeta-antonenko-snova-ostavili-pod-strajey.html

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Дело Шеремета расследуется уже пятый год. Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции в части продления срока содержания под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко, который является обвиняемым по делу об убийстве журналиста.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе.

Решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Это в части продления срока содержания под стражей, — заявила Геведзе.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела — врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, медсестре парашютно-десантного батальона Яне Дугарь и ветерану АТО Андрею Антоненко.

Напомним, ранее мы сообщали, что дело Андрея Антоненко, фронтмена группы Riffmaster и участника боевых действий на востоке Украины, обвиняемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, является «чисто политическим — без конца и дна», считает адвокат Антоненко Леонид Маслов.

Маслов отметил, что Нацполиция не выполнила решения суда о предоставлении доступа адвокату другой обвиняемой в причастности к убийству Шеремета — Юлии Кузьменко, доступа к материалам дела № 1206, в рамках которой ищут других причастных. Адвокат Антоненко отмечает, что в этом деле могут содержаться данные о происхождении взрывчатого вещества, которое нельзя купить в свободном доступе.