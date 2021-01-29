Сколько преступлений совершили дети в прошлом году, рассказала Нацполиция. Фото: dzerkalo.media

https://racurs.ua/n149694-skolko-prestupleniy-sovershili-deti-v-proshlom-godu-rasskazala-nacpoliciya-infografika.html

Ракурс

Дети совершили больше четырех тысяч преступлений в 2020 году.

Об этом 29 января сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко во время расширенного совещания об итогах работы ведомства в 2020 году.

В 2020 году полицейские разыскали практически всех пропавших детей — 14 тыс. 659 человек.

Большинство из них уходили из дома из-за недопонимания с родными.

Также за год зарегистрировали 3 тыс. 400 преступлений, совершенных в отношении детей. Больше 2 тыс. дел раскрыли и направили в суд.

Вместе с тем дети совершили почти 4 тыс. 400 преступлений, из них меньше половины — это тяжкие и особо тяжкие преступления.

Учитывая эти цифры, я инициировал изменения в работе подразделений ювенальной превенции — так называемых «детских» полицейских. Мы тщательно отбираем специалистов и разрабатываем специальные программы для предотвращения совершения преступлений как в отношении детей, так и детьми, — подчеркнул Клименко.



Сотрудники ювенальной превенции работают с подростками и их родителями.

Полицейские пытаются предотвратить насилие в семье и выявлять факты, где взрослые вовлекают подростков в преступную деятельность.