Скільки злочинів скоїли діти торік, розповіла Нацполіція. Фото: dzerkalo.media

https://racurs.ua/ua/n149694-skilky-zlochyniv-skoyily-dity-torik-rozpovila-nacpoliciya-infografika.html

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Діти скоїли понад чотири тисячі злочинів у 2020 році.

Про це 29 січня повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко під час розширеної наради про підсумки роботи відомства у 2020 році.

У 2020 році поліцейські розшукали практично всіх зниклих дітей — 14 тис. 659 осіб.

Більшість із них ішли з дому через непорозуміння із рідними.

Також за рік зареєстрували 3 тис. 400 злочинів, скоєних щодо дітей. Понад 2 тис. справ розкрили та направили до суду.

Разом із тим діти скоїли майже 4 тис. 400 злочинів, з них менше половини — це тяжкі та особливо тяжкі злочини.

Зважаючи на ці цифри, я ініціював зміни в роботі підрозділів ювенальної превенції — так званих «дитячих» поліцейських. Ми ретельно відбираємо фахівців та розробляємо спеціальні програми для запобігання скоєнню злочинів як щодо дітей, так і дітьми, — зазначив Клименко.



Співробітники ювенальної превенції працюють з підлітками та їх батьками.

Поліцейські намагаються запобігти насильству в сім’ї та виявляти факти, де дорослі втягують підлітків у злочинну діяльність.