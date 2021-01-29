Антоненко. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n149695-sprava-sheremeta-antonenka-znovu-zalyshyly-pid-vartou.html

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Справа Шеремета розслідується вже п’ятий рік. Київський апеляційний суд залишив без змін ухвалу суду першої інстанції у частині продовження строку тримання під вартою ветерана АТО та музиканта Андрія Антоненка, який є обвинувачуваним у справі щодо вбивства журналіста.

Про це повідомила прес-секретар суду Тетяна Геведзе.

Ухвалу суду першої інстанції залишено без змін. Це в частині продовження строку тримання під вартою, — заявила Геведзе.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи — лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що справа Андрія Антоненка, фронтмена гурту Riffmaster та учасника бойових дій на сході України, звинувачуваного у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, є «суто політичною — без кінця і дна», вважає адвокат Антоненка Леонід Маслов.

Маслов зазначив, що Нацполіція не виконала рішення суду про надання доступу адвокату іншої обвинувачуваної у причетності до вбивства Шеремета — Юлії Кузьменко, доступу до матеріалів справи № 1206, в межах якої шукають інших причетних. Адвокат Антоненка наголошує, що в цій справі можуть міститися дані щодо походження вибухової речовини, котру не можна купити у вільному доступі.