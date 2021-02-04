Рівень Світового океану зростає швидше, ніж очікувалося. Фото: espreso.tv

https://racurs.ua/ua/n149969-riven-svitovogo-okeanu-zrostaie-shvydshe-nij-ochikuvalosya-stala-vidoma-prychyna.html

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Через зміни клімату рівень Світового океану зростає швидше, ніж прогнозувалося, дослідили вчені з Копенгагенського університету.

Згідно з прогнозами, які були зроблені раніше, рівень океанів може піднятися до кінця століття не більше ніж на 1,1 м, повідомляє The Guardian.

Автори нової роботи стверджують, що рівень моря може піднятися на 1,35 м до 2100 року при найгіршому сценарії потепління.

Очікується, що до кінця століття температура на Землі підніметься більше ніж на 4° за Цельсієм, а це спричинить ще більш істотне підвищення рівня океанів.

Експерти підрахували, що під загрозою затоплення території, на яких проживають дві третини населення планети — затоплені будуть узбережжя або низинні території.

Щоб уникнути подібних наслідків, експерти рекомендують скоротити споживання вуглецю ще як мінімум на 200 млрд метричних тонн.

Нагадаємо, деякі види акул та скатів можуть зникнути через надмірний вилов риби за останні 50 років.

Дослідження, опубліковане в журналі Nature, показало, що популяція акул і скатів впала на 71,1% з 1970 по 2018 рік.