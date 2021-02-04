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Ракурс
Схрон. Фото: прес-служба Нацполіції

Масштабний схрон боєприпасів облаштували на занедбаному заводі у Маріуполі (ФОТО, ВІДЕО)

4 лют 2021, 17:03
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Схрон боєприпасів та вибухонебезпечних предметів облаштували на одному з занедбаних заводів Маріуполя зловмисники.

Серед вилученого понад 1 тис. 600 гранат, 62 пістолети Макарова, 124 ящики патронів. На місці виявлення схрону продовжують працювати поліцейські. Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

Повідомляється, що поліцейські Маріуполя виявили схрон боєприпасів в одному з занедбаних складів заводу у Приморському районі. На місці правоохоронці виявили понад 1 тис. 600 гранат РГД-5 та Ф-1, 2 тис. освітлювальних ракет, 1 тис. 60 запалів УЗРГМ, два крупнокаліберних стволи, 61 пістолет Макарова, а також 124 ящики патронів калібру 7,62 та 14,5.
Схрон. Фото: прес-служба Нацполіції

Схрон. Фото: прес-служба Нацполіції
Боєприпаси були вилучені за участі співробітників криміналістичної лабораторії та вибухотехнічної служби поліції.

Схрон. Фото: прес-служба Нацполіції

Схрон. Фото: прес-служба Нацполіції
Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються особи, причетні до скоєння кримінального правопорушення.

Схрон. Фото: прес-служба Нацполіції


За фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Схрон. Фото: прес-служба Нацполіції

Схрон. Фото: прес-служба Нацполіції
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Рівненщині правоохоронці виявили замаскований схрон з арсеналом гранат та вибухівки. Небезпечні предмети були сховані в лісосмузі в схованці поблизу селища Старе Село Рокитнівського району.

Джерело: Ракурс


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