Схрон. Фото: прес-служба Нацполіції

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Схрон боєприпасів та вибухонебезпечних предметів облаштували на одному з занедбаних заводів Маріуполя зловмисники.

Серед вилученого понад 1 тис. 600 гранат, 62 пістолети Макарова, 124 ящики патронів. На місці виявлення схрону продовжують працювати поліцейські. Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.





Повідомляється, що поліцейські Маріуполя виявили схрон боєприпасів в одному з занедбаних складів заводу у Приморському районі. На місці правоохоронці виявили понад 1 тис. 600 гранат РГД-5 та Ф-1, 2 тис. освітлювальних ракет, 1 тис. 60 запалів УЗРГМ, два крупнокаліберних стволи, 61 пістолет Макарова, а також 124 ящики патронів калібру 7,62 та 14,5.





Боєприпаси були вилучені за участі співробітників криміналістичної лабораторії та вибухотехнічної служби поліції.







Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються особи, причетні до скоєння кримінального правопорушення.





За фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Рівненщині правоохоронці виявили замаскований схрон з арсеналом гранат та вибухівки. Небезпечні предмети були сховані в лісосмузі в схованці поблизу селища Старе Село Рокитнівського району.