Затриманий біля каналу «Наш» воїн АТО погрожує викинутися з вікна у поліції — новини Києва

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Протести біля телеканалу «НАШ» у Києві, внаслідок яких було затримано кількох активістів, не завершилися. Один із затриманих, за попередньою інформацією, поранений в Іловайську ветеран війни Олексій Середюк, якимось чином виліз у вікно Шевченківського відділення поліції. Напередодні його туди доставили правоохоронці.

Ми боротимемося усіма можливими способами… Якщо сюди увійде хоча б один поліцейський, я стрибну… Я вимагаю, щоб усі ЗМІ зараз з’явилися тут… Я вимагаю, щоб закрили телеканал «НАШ»… Щоб сьогодні не сталося, я закликаю усіх патріотів йти до телеканалу «НАШ» і всіма можливими способами його закрити, — заявив затриманий учасник протестів.

Сьогодні біля каналу «Наш» відбулися сутички поліції та активістів. Поліція Києва відзвітувала про чотирьох затриманих учасників протестів. Їх доставили до територіального управління поліції.

Наразі ситуація біля телеканалу спокійна. Блокування роботи телеканалу не відбувається, — йдеться в офіційному повідомленні Нацполіції.



В свою чергу, під Шевченківський райвідділ підігнали кран. Але процес евакуації не починають. Середюк продовжує стояти у вікні і повторює свої вимоги — закрити телеканал «НАШ».