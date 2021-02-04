Сутички біля каналу «Наш» — активісти хочуть закрити і його — протести в Києві

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Сутички у Києві відбулися 4 лютого біля офісу телеканалу «Наш». По обіді тут відбувся мітинг, але правоохоронцям довелося припинити декілька спроб провести штурм офісної будівлі на вулиці Жилянській.

Активісти повідомили про затримання до десяти осіб, наразі поліція Києва цю інформацію не підтверджувала.

На акцію під назвою «Доб'ємо гнид» зібралися представники кількох організацій. Вони вимагали закрити канал «Наш».

Протистояння почалося після того, як учасники акції за закриття телеканалу спробували прорватися до будівлі. Жорстка перепалка відбулася між активістом організації С14 Євгеном Карасем і ведучим телеканалу «Наш» Максом Назаровим. Карась заявив Назарову, що інформаційна політика каналу сприяє антиукраїнським настроям в суспільстві і особливо на сході країни.



Активісти також закидали сніжками представників каналу. Під час стріму медики, які були на місці події, повідомили, що надали допомогу шістьом учасникам протесту. Акцію охороняють приблизно 100 осіб.