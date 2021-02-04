Морози повертаються в Україну. Фото: Світлана Балинь

https://racurs.ua/ua/n149952-morozy-povertautsya-v-ukrayinu-karta.html

Ракурс

Похолодання очікується в Україні найближчої доби, 5 лютого.

У північних областях температура повітря знизиться вночі до 7−12° нижче нуля, а вдень очікується 3−9° морозу. На решті території впродовж дня очікується від 4° морозу до 2° тепла, а в південній частині — 3−6° тепла. Вітер перейде на холодний північно-західний, буде рвучким. А в східних регіонах прогнозують шквали. Про це 4 лютого повідомила синоптик Наталія Діденко на власній сторінці у Facebook.

За її інформацією, найближчої ночі дощитиме у східних областях, на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Але вдень у більшості областей України північний антициклон витисне опади. Можливий невеликий сніг лише в Карпатах. Зазначається, що похолодання сприятиме посиленню ожеледиці, а ситуація на дорогах та тротуарах ускладниться.

У Києві найближчої доби очікується ожеледиця, але опадів не прогнозують. Найближчої ночі в столиці похолодає до 5−7° морозу, а вдень очікується 3−5° нижче нуля.

Вихідними похолодання в Україні піде далі й посилиться.

Нагадаємо, в Гідрометцентрі заявили, що 4−5 лютого в Україні прогнозують ожеледицю, а в західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях очікуються пориви вітру 15−20 м/с.