Причини пожежі в Запоріжжі назвала місцева влада

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Причини пожежі в COVID-лікарні Запоріжжя під час позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух та головлікар обласної інфекційної лікарні Володимир Шикаренко.

Причиною пожежі в запорізькій COVID-лікарні міг стати вибух апарату штучної вентиляції легень. Могло статися загоряння медичного обладнання, — розповів Шикаренко.

Голова Запорізької ОДА додав, що в приміщенні, де не було пожежної сигналізації, вибухнуло кисневе обладнання під час його встановлення. Точну причину вибуху встановлює слідство.

Родини загиблих внаслідок пожежі в Запоріжжі отримають матеріальну допомогу — із резервного фонду обласного бюджету виділено по 50 тис. грн кожній родині, — повідомив Старух.

Пожежа забрала життя трьох пацієнтів та лікаря. Постраждали восьмеро осіб, один з яких перебуває у важкому стані, а інші — середнього ступеня важкості.

Нагадаємо, причиною пожежі в Запорізькій обласній інфекційній лікарні, за попередніми даними, став спалах медичного обладнання.

Пізно ввечері 3 лютого в COVID-лікарні Запоріжжя сталася пожежа, внаслідок якої загинули четверо осіб — 26-річна лікар-анестезіолог та троє пацієнтів реанімаційного відділення. Вісьмох людей вдалося врятувати. До гасіння пожежі залучалися 60 пожежників та 16 одиниць техніки.