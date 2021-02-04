Причины пожара в Запорожье назвали местные власти

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Причины пожара в COVID-больнице Запорожья во время внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций назвал председатель Запорожской ОГА Александр Старух и главврач областной инфекционной больницы Владимир Шикаренко.

Причиной пожара в COVID-больнице мог стать взрыв аппарата искусственной вентиляции легких. Могло произойти возгорание медицинского оборудования, — рассказал Шикаренко.

Председатель Запорожской ОГА добавил, что в помещении, где не было пожарной сигнализации, взорвалось кислородное оборудование при установке. Точную причину взрыва устанавливает следствие.

Семьи погибших в результате пожара в Запорожье получат материальную помощь — из резервного фонда областного бюджета выделено по 50 тыс. грн каждой семье, — сообщил Старух.

Пожар унес жизни трех пациентов и врача. Пострадали восемь человек, один из которых находится в тяжелом состоянии, а другие — средней степени тяжести.

Напомним, причиной пожара в Запорожской областной инфекционной больнице, согласно предварительным данным, стало возгорание медицинского оборудования.

Поздно вечером 3 февраля в COVID-больнице Запорожья произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека — 26-летняя врач-анестезиолог и три пациента реанимационного отделения. Восемь человек удалось спасти. К тушению пожара привлекались 60 пожарных и 16 единиц техники.