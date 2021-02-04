Погибший в COVID-больнице медик до последнего спасала пациенток — пожар в Запорожье

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Ракурс

В трагедии в COVID-больнице Запорожья погибла врач-реаниматолог Ольга Глива. Медик до последнего боролся за жизнь пациентов.

Как сообщили на странице в Фейсбук Запорожского государственного медуниверситета, Глива родом из Кропивницкого, она с отличием закончила это учебное заведение, училась в интернатуре, которую закончила в 2020 году.

Впереди была целая жизнь, которую молодая врач-анестезиолог планировала посвятить спасению пациентов. Она до последней своей минуты пыталась спасать жизни своих пациентов, — написал коллектив медицинского университета.

Сегодня в Запорожской ОГА состоялось заседание областной региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Директор областной инфекционной больницы Владимир Шинкаренко высказал мнение, что пожар в больнице произошел из-за возгорания медицинского оборудования.

Следствие устанавливает причины пожара. Но предварительно можно сказать, что причиной стало возгорание медицинского оборудования, — сообщил Шинкаренко.

Глава облгосадминистрации Александр Старух объявил 5 февраля в области траур.

Региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге также выразил соболезнования в Twitter тем, кто потерял близких людей во время пожара.

Очень расстроен слышать о трагическом пожаре в инфекционной больнице в Запорожье, где принимали больных COVID-19. Мои искренние соболезнования. Мы выражаем солидарность Украине и Минздраву. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, — написал Клюге.

Напомним, что в ночь с 3 на 4 февраля в Запорожье во время пожара в областной инфекционной больнице погибли трое пациентов и врач.