Роспуск Верховной Рады – сколько украинцев поддерживают эту идею. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n149942-rospusk-verhovnoy-rady-skolko-ukraincev-podderjivaut-etu-ideu-infografika.html

Ракурс

Идею роспуска Верховной Рады и отставки Кабинета министров поддерживают почти две трети украинцев.

50% респондентов хотят переизбрать президента. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

Идею роспуска парламента и досрочные перевыборы поддерживают 63% опрошенных украинцев (в декабре 2020 года таких было 58%), не поддерживают — 30%.

Отставку правительства и назначение нового Кабмина поддерживают 62% опрошенных (в декабре было 60%), не поддерживают — 29%.

Выросло и количество тех, кто готов отправить в отставку президента и назначить досрочные выборы главы государства (50% против 39% в декабре 2020 года).

Не поддерживают такую ​​идею 46% (в декабре было 58%).

Соцгруппа «Рейтинг» проводила опрос 2−3 февраля среди 2 тыс. респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.

Метод опроса — телефонные интервью с использованием компьютера, ошибка репрезентативности исследования становит не больше 2,2%.

Напомним, социологи представили свежий рейтинг украинских партий.