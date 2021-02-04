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Роспуск Верховной Рады – сколько украинцев поддерживают эту идею. Фото: president.gov.ua

Роспуск Верховной Рады — сколько украинцев поддерживают эту идею (ИНФОГРАФИКА)

4 фев 2021, 12:25
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Идею роспуска Верховной Рады и отставки Кабинета министров поддерживают почти две трети украинцев.

50% респондентов хотят переизбрать президента. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

Идею роспуска парламента и досрочные перевыборы поддерживают 63% опрошенных украинцев (в декабре 2020 года таких было 58%), не поддерживают — 30%.

Отставку правительства и назначение нового Кабмина поддерживают 62% опрошенных (в декабре было 60%), не поддерживают — 29%.

Сколько украинцев поддерживают идею роспуска Верховной Рады. Инфографика: Рейтинг

Сколько украинцев поддерживают идею роспуска Верховной Рады. Инфографика: Рейтинг

Выросло и количество тех, кто готов отправить в отставку президента и назначить досрочные выборы главы государства (50% против 39% в декабре 2020 года).

Не поддерживают такую ​​идею 46% (в декабре было 58%).

Сколько украинцев поддерживают идею новых выборов президента. Инфографика: Рейтинг

Соцгруппа «Рейтинг» проводила опрос 2−3 февраля среди 2 тыс. респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.


Метод опроса — телефонные интервью с использованием компьютера, ошибка репрезентативности исследования становит не больше 2,2%.

Напомним, социологи представили свежий рейтинг украинских партий.

Источник: Ракурс


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