Роспуск Верховной Рады — сколько украинцев поддерживают эту идею (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n149942-rospusk-verhovnoy-rady-skolko-ukraincev-podderjivaut-etu-ideu-infografika.htmlРакурс
Идею роспуска Верховной Рады и отставки Кабинета министров поддерживают почти две трети украинцев.
50% респондентов хотят переизбрать президента. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».
Идею роспуска парламента и досрочные перевыборы поддерживают 63% опрошенных украинцев (в декабре 2020 года таких было 58%), не поддерживают — 30%.
Отставку правительства и назначение нового Кабмина поддерживают 62% опрошенных (в декабре было 60%), не поддерживают — 29%.
Выросло и количество тех, кто готов отправить в отставку президента и назначить досрочные выборы главы государства (50% против 39% в декабре 2020 года).
Не поддерживают такую идею 46% (в декабре было 58%).
Соцгруппа «Рейтинг» проводила опрос 2−3 февраля среди 2 тыс. респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.
Метод опроса — телефонные интервью с использованием компьютера, ошибка репрезентативности исследования становит не больше 2,2%.
Напомним, социологи представили свежий рейтинг украинских партий.