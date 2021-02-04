Скільки українців підтримують ідею розпуску Верховної Ради. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n149942-rozpusk-verhovnoyi-rady-skilky-ukrayinciv-pidtrymuut-cu-ideu-infografika.html

Ракурс

Ідею розпуску Верховної Ради та відставку Кабінету міністрів підтримують майже дві третини українців.

50% респондентів хочуть переобрати президента. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Ідею розпуску парламенту та дострокові перевибори підтримують 63% опитаних українців (у грудні 2020 року таких було 58%), не підтримують — 30%.

Відставку уряду і призначення нового Кабміну підтримують 62% респондентів (у грудні було 60%), не підтримують — 29%.

Зросла і кількість тих, хто готовий відправити у відставку президента та призначити дострокові вибори глави держави — 50% проти 39% у грудні 2020 року.

Не підтримують таку ідею 46% (у грудні було 58%).

Соцгрупа «Рейтинг» проводила опитування 2−3 лютого серед 2 тис. респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій.

Метод опитування — телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,2%.

Нагадаємо, соціологи представили свіжий рейтинг українських партій.