Загиблий в Запоріжжі лікар до останнього рятувала пацієнток

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У трагедії в COVID-лікарні Запоріжжя загинула лікар-реаніматолог Ольга Глива. Медик до останнього боровся за життя пацієнтів.

Як повідомили на сторінці у Фейсбук Запорізького державного медуніверситету, Глива родом з Кропивницького, вона з відзнакою закінчила цей навчальний заклад, навчалася в інтернатурі, яку закінчила у 2020 році.

Попереду було ціле життя, яке молода лікар-анестезіолог планувала присвятити порятунку пацієнтів. Вона до останньої своєї хвилини намагалася рятувати життя своїх пацієнтів, — написав колектив медичного університету.

Сьогодні в Запорізькій ОДА відбулося засідання обласної регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.

Директор обласної інфекційної лікарні Володимир Шинкаренко висловив думку, що пожежа в лікарні сталася через загоряння медичного обладнання.

Слідство встановлює причини пожежі. Але попередньо можна сказати, що причиною стало загоряння медичного обладнання, — повідомив Шинкаренко.

Голова облдержадміністрації Олександр Старух оголосив 5 лютого в області жалобу.

Регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюге також висловив співчуття у Twitter тим, хто втратив близьких людей під час пожежі.

Дуже засмучений чути про трагічну пожежу в інфекційній лікарні в Запоріжжі, де приймали хворих на COVID-19. Мої щирі співчуття. Ми висловлюємо солідарність Україні та МОЗ. Бажаємо швидкого одужання постраждалим, — написав Клюге.

Нагадаємо, що у ніч з 3 на 4 лютого в Запоріжжі під час пожежі в обласній інфекційній лікарні загинули троє пацієнтів та лікар.