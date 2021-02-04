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Ракурс
Гололед на дорогах и лавины в Карпатах – спасатели предупреждают об опасности. Фото: Facebook

Гололед на дорогах и лавины в Карпатах — спасатели предупреждают об опасности (КАРТА)

4 фев 2021, 13:51
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Гололед на дорогах 4 февраля может помешать нормальному движению транспортных средств.

В западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях порывы ветра 15−20 м/с (I уровень опасности, желтый), на дорогах удержится гололедица, сообщает украинский Гидрометцентр.

Метеорологические предупреждения. Карта: Укргидрометцентр

4−5 февраля в связи с метелями на высокогорье Ивано-Франковской области и из-за оттепели на высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность, — говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Людям советуют заранее планировать свои маршруты и не забывать о регистрации походов в спасателей.

По данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, 4 февраля на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Температура воздуха снизилась до 5 °C мороза.


Напомним, 4 февраля на большей части территории страны идут дожди, в северных и западных областях — мокрый снег с дождем.

Источник: Ракурс


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