Гололед на дорогах и лавины в Карпатах – спасатели предупреждают об опасности. Фото: Facebook

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Ракурс

Гололед на дорогах 4 февраля может помешать нормальному движению транспортных средств.

В западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях порывы ветра 15−20 м/с (I уровень опасности, желтый), на дорогах удержится гололедица, сообщает украинский Гидрометцентр.

4−5 февраля в связи с метелями на высокогорье Ивано-Франковской области и из-за оттепели на высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность, — говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Людям советуют заранее планировать свои маршруты и не забывать о регистрации походов в спасателей.

По данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, 4 февраля на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Температура воздуха снизилась до 5 °C мороза.

Напомним, 4 февраля на большей части территории страны идут дожди, в северных и западных областях — мокрый снег с дождем.