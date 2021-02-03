Погода в Украине. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/n149920-mokryy-sneg-s-dojdem-i-11-tepla-pogoda-v-ukraine-na-4-fevralya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 4 февраля ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, в северных и западных областях прогнозируется мокрый снег с дождем.

На дорогах, кроме южных и восточных областей, удержится гололедица, сообщает украинский Гидрометцентр.

В центральных и западных областях, а также в Сумской области ожидается туман, местами видимость снизится до 100 м.

В северных и центральных областях ночью прогнозируется 0−4° мороза, днем температура воздуха составит 2−7° тепла.

На западе температура воздуха ночью составит от 4° мороза до 4° ниже нуля, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах 6−11° с отметкой плюс.

В восточной части ночью ожидается до 3−5° выше нуля, днем температура воздуха поднимется до 6−10° тепла. На юге страны ночью прогнозируется 3−5° выше нуля, днем воздух прогреется до 7−9° тепла.

4 февраля в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях порывы ветра 15−20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Погода в Киеве будет с осадками — в течение суток прогнозируют сильный дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью составит 0−2° тепла, днем ​​- 3−5° выше нуля.

Погода в Харькове днем ​​будет дождливой, ночью осадков не прогнозируют. Ночью будет 2−4° тепла, а днем ​​- 4−6° с отметкой плюс.

Погода в Одессе тоже ожидается с дождем. Ночью температура воздуха составит 2−4 ° тепла, днем ​​- 8−10° выше нуля.

Погода во Львове будет с осадками днем ​​- прогнозируют дождь. Ночью столбики термометра покажут 2−4° выше нуля, а днем ​​будет 5−7° тепла.

Погода в Карпатах ожидается с дождем днем ​​и ночью. Ночью температура воздуха будет 2−4° тепла, днем ​​прогнозируют 7−9° с отметкой плюс.

Геомагнитная обстановкав Украине 4 февраля ожидается относительно спокойная, в течение дня прогнозируют небольшие возмущения.

Напомним, 3 февраля синоптики прогнозировали мокрый снег и дождь на западе страны.