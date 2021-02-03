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Погода в Украине. Фото: pixabay.com
Мокрый снег с дождем и 11° тепла — погода в Украине на 4 февраля (КАРТА)https://racurs.ua/n149920-mokryy-sneg-s-dojdem-i-11-tepla-pogoda-v-ukraine-na-4-fevralya-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 4 февраля ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, в северных и западных областях прогнозируется мокрый снег с дождем.
На дорогах, кроме южных и восточных областей, удержится гололедица, сообщает украинский Гидрометцентр.
В центральных и западных областях, а также в Сумской области ожидается туман, местами видимость снизится до 100 м.
В северных и центральных областях ночью прогнозируется 0−4° мороза, днем температура воздуха составит 2−7° тепла.
На западе температура воздуха ночью составит от 4° мороза до 4° ниже нуля, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах 6−11° с отметкой плюс.
В восточной части ночью ожидается до 3−5° выше нуля, днем температура воздуха поднимется до 6−10° тепла. На юге страны ночью прогнозируется 3−5° выше нуля, днем воздух прогреется до 7−9° тепла.
4 февраля в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях порывы ветра 15−20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Погода в Киеве будет с осадками — в течение суток прогнозируют сильный дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью составит 0−2° тепла, днем - 3−5° выше нуля.
Погода в Харькове днем будет дождливой, ночью осадков не прогнозируют. Ночью будет 2−4° тепла, а днем - 4−6° с отметкой плюс.
Погода в Одессе тоже ожидается с дождем. Ночью температура воздуха составит 2−4 ° тепла, днем - 8−10° выше нуля.
Погода во Львове будет с осадками днем - прогнозируют дождь. Ночью столбики термометра покажут 2−4° выше нуля, а днем будет 5−7° тепла.
Погода в Карпатах ожидается с дождем днем и ночью. Ночью температура воздуха будет 2−4° тепла, днем прогнозируют 7−9° с отметкой плюс.
Геомагнитная обстановкав Украине 4 февраля ожидается относительно спокойная, в течение дня прогнозируют небольшие возмущения.
Напомним, 3 февраля синоптики прогнозировали мокрый снег и дождь на западе страны.
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