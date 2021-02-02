В некоторых регионах Украины 3 февраля ожидается небольшой мокрый снег, фото: «Перспектива»

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Погода в Украине 3 февраля будет с небольшим мокрым снегом и дождем в западных и северных областях.

На остальной территории — без существенных осадков. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве будет без осадков ночью и со снегом и мокрым снегом днем. Столбики термометров ночью опустятся до -3…- 5°, днем — поднимутся до +1…+3°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове будет со снегом и мокрым снегом в течение суток. Температура воздуха ночью составит 0…+2°, днем — +5…+7°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет без существенных осадков в течение суток. Ночью термометры покажут 0…+2°, днем — +6…+8°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре также будет без существенных осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью −1…+1°, днем — +6…+8°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове 3 февраля без существенных осадков. Ночью ожидается температура воздуха −1…+1°, днем — +4…+6°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье будет со снегом и мокрым снегом днем ​​и ночью. Температура ночью составит 0…+2°, днем ​​воздух прогреется до +5…+7°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 3 февраля будет достаточно неспокойной. В течение суток ожидаются возмущения, особенно сильные в первой половине суток.

Напомним, погода в Украине в последние дни ухудшилась из-за прихода нового зимнего циклона.