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В некоторых регионах Украины 3 февраля ожидается небольшой мокрый снег, фото: «Перспектива»
Мокрый снег и дождь на западе — погода в Украине на 3 февраля (КАРТА)https://racurs.ua/n149851-mokryy-sneg-i-dojd-na-zapade-pogoda-v-ukraine-na-3-fevralya-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 3 февраля будет с небольшим мокрым снегом и дождем в западных и северных областях.
На остальной территории — без существенных осадков. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Погода в Киеве будет без осадков ночью и со снегом и мокрым снегом днем. Столбики термометров ночью опустятся до -3…- 5°, днем — поднимутся до +1…+3°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.
Погода во Львове будет со снегом и мокрым снегом в течение суток. Температура воздуха ночью составит 0…+2°, днем — +5…+7°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.
Погода в Одессе будет без существенных осадков в течение суток. Ночью термометры покажут 0…+2°, днем — +6…+8°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.
Погода в Днепре также будет без существенных осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью −1…+1°, днем — +6…+8°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.
Погода в Харькове 3 февраля без существенных осадков. Ночью ожидается температура воздуха −1…+1°, днем — +4…+6°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.
Погода на Закарпатье будет со снегом и мокрым снегом днем и ночью. Температура ночью составит 0…+2°, днем воздух прогреется до +5…+7°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.
Геомагнитная обстановка в Киеве 3 февраля будет достаточно неспокойной. В течение суток ожидаются возмущения, особенно сильные в первой половине суток.
Напомним, погода в Украине в последние дни ухудшилась из-за прихода нового зимнего циклона.
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