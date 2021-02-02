У деяких регіонах України 3 лютого очікується невеликий мокрий сніг, фото: «Перспектива»

https://racurs.ua/ua/n149851-mokryy-snig-ta-dosch-na-zahodi-pogoda-v-ukrayini-na-3-lutogo-karta.html

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Погода в Україні 3 лютого буде з невеликим мокрим снігом та дощем у західних та північних областях.

На решті території — без істотних опадів. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві буде без опадів вночі та зі снігом і мокрим снігом вдень. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −3…−5°, вдень — піднімуться до +1…+3°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові буде зі снігом та мокрим снігом протягом доби. Температура повітря вночі становитиме 0…+2°, вдень — +5…+7°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде без істотних опадів протягом доби. Вночі термометри покажуть 0…+2°, вдень — +6…+8°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Дніпрі також буде без істотних опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі −1…+1°, вдень — +6…+8°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові 3 лютого буде без істотних опадів. Вночі очікується температура повітря −1…+1°, вдень — +4…+6°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті буде зі снігом та мокрим снігом вдень та вночі. Температура вночі становитиме 0…+2°, вдень повітря прогріється до +5…+7°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 3 лютого буде досить неспокійним. Протягом доби очікуються збурення, особливо сильні в першій половині доби.

Нагадаємо, погода в Україні в останні дні погіршилася через прихід нового зимового циклону.