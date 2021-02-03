Против закона о деоккупации Донбасса выступила Россия в ТКГ. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/n149919-protiv-zakona-o-deokkupacii-donbassa-vystupila-rossiya-v-tkg.html

Ракурс

Российская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) раскритиковала намерения Украины принять закон о переходном периоде, который будет регулировать деоккупацию Донбасса.

Россияне считают, что этот закон якобы будет нарушать минские соглашения. Об этом заявил российский представитель на переговорах Борис Грызлов.

По его словам, украинская сторона якобы не хочет урегулирования конфликта.

Об этом говорит и так называемый законопроект «О государственной политике переходного периода», сочиненный киевской властью. Этот проект грубейшим образом нарушает минские соглашения и прямо предусматривает дискриминацию и репрессии против жителей Донбасса со стороны Украины, -заявил Грызлов.

Он также добавил, что принятие такого закона якобы будет означать односторонний выход Киева из минских соглашений.

Ранее Алексей Резников рассказал, что в этом законе пропишут, кто точно не попадет под амнистию после деоккупации Донбасса.

Украинский министр считает, что этот закон не противоречит минским соглашениям, а дополняет их.

Напомним, во время заседания ТКГ главы делегаций не обсуждали потерю украинского военного, погибшего от выстрела вражеского снайпера вчера, 2 февраля.