В Украине много антиукраинских каналов, но для санкций нужны основания – Данилов. Фото: Википедия

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Алексей Данилов, секретарь Совета нацбезопасности и обороны, считает, что в Украине работает еще много телеканалов с антиукраинской повесткой и СНБО будет вводить санкции в их отношении, но только после поступления подтверждающих это документов.

Таких каналов очень много. В зависимости от того, когда у нас будут соответствующие документы, именно документы, а не эмоции, будет соответствующее реагирование, — прокомментировал он на брифинге.

Он подчеркнул, что не имеет значения, в каком регионе Украины действует такой телеканал, реагирование будет одинаковым. Как пример он привел уже веденные санкции против 112, NewsOne и ZIK.

По этим каналам, сообщил секретарь СНБО, были получены соответствующие документы. Прежде всего, это решение Верховной Рады, принятое в 2018 году и задокументированные улики СБУ, переданные в аппарат СНБО.

При этом часть документов являются засекреченными, потому что в них информация, полученная из России.

При этом он подчеркнул, что все происходит в рамках закона и в рамках действующей Конституции и сказал, что «речь не идет о свободе слова — речь идет об информационном терроризме в отношении нашей страны».

Напомним, Зеленский ввел санкции против «правой руки» пророссийского политика Виктора Медведчука — нардепа Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака на пять лет. Ему юридически принадлежат телеканалы Newsone, 112 и ZIK.