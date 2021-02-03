В Україні ще багато антиукраїнських каналів, але для санкцій потрібні підстави – Данілов. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n149918-v-ukrayini-sche-bagato-antyukrayinskyh-kanaliv-ale-dlya-sankciy-potribni-pidstavy-danilov-video.html

Ракурс

Олексій Данілов, секретар Ради нацбезпеки та оборони, вважає, що в Україні працює ще багато антиукраїнських телеканалів і РНБО буде вводити санкції щодо них, але тільки після надходження підтверджувальних документів.

Таких каналів дуже багато. Залежно від того, коли у нас будуть відповідні документи, саме документи, а не емоції, буде відповідне реагування, — прокоментував він на брифінгу.

Він наголосив, що не має значення, в якому регіоні України діє такий телеканал, реагування буде однаковим. Як приклад він навів вже запроваджені санкції проти 112, NewsOne і ZIK.

Щодо цих каналів, повідомив секретар РНБО, були отримані відповідні документи. Перш за все, це рішення Верховної Ради, прийняте в 2018 році та задокументовані докази СБУ, передані в апарат РНБО.

При цьому частина документів є засекреченою, тому що в них інформація, отримана з Росії.

Данілов наголосив, що все відбувається у рамках закону та в рамках чинної Конституції, і зазначив, що «не йдеться про свободу слова — йдеться про інформаційний тероризм стосовно нашої країни».

Нагадаємо, Зеленський запровадив санкції проти «правої руки» проросійського політика Віктора Медведчука — нардепа Верховної Ради від «Опозиційної платформи — За життя» Тараса Козака на п’ять років. Йому юридично належать телеканали Newsone, 112 та ZIK.