Вакцина від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n149917-vakcyny-vid-covax-pochnut-nadhodyty-v-ukrayinu-v-lutomu-posol-ies.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні має розпочатися в лютому. У компанії COVAX оприлюднили план розподілу вакцин між країнами.

18 країн першими отримають 1,2 млн доз вакцин Pfizer/Biontech в рамках програми COVAX: Бутан, Болівія, Боснія і Герцеговина, Кабо-Верде, Колумбія, Сальвадор, Грузія, Мальдіви, Молдова, Монголія, Перу, Філіппіни, Республіка Корея, Руанда, Південна Африка, Туніс, Україна, Західний берег і Газа, — повідомили в ЮНІСЕФ.

Згідно з планом, окрім 117 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech, Україна може розраховувати на понад 2 млн доз виробництва AstraZeneca/Oxford.

Голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас заявив, що у лютому в Україну почнуть прибувати партії вакцин від коронавірусу в рамках програми COVAX.

Маасікас запевнив, що Україна та інші сусідні країни — пріоритет для ЄС.

Він нагадав, що Євросоюз вже підтримав Україну під час епідемії коронавірусу, виділивши 190 млн євро і 1,2 млрд євро.

Це безпрецедентні обсяги для кризового року, — сказав посол ЄС.

Нагадаємо, вакциною від коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca не дозволили вакцинувати літніх людей у Швеції, Франції та Польщі.