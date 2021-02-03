Вакцини від COVAX почнуть надходити в Україну в лютому — посол ЄСhttps://racurs.ua/ua/n149917-vakcyny-vid-covax-pochnut-nadhodyty-v-ukrayinu-v-lutomu-posol-ies.htmlРакурс
Вакцинація від коронавірусу в Україні має розпочатися в лютому. У компанії COVAX оприлюднили план розподілу вакцин між країнами.
18 країн першими отримають 1,2 млн доз вакцин Pfizer/Biontech в рамках програми COVAX: Бутан, Болівія, Боснія і Герцеговина, Кабо-Верде, Колумбія, Сальвадор, Грузія, Мальдіви, Молдова, Монголія, Перу, Філіппіни, Республіка Корея, Руанда, Південна Африка, Туніс, Україна, Західний берег і Газа, — повідомили в ЮНІСЕФ.
Згідно з планом, окрім 117 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech, Україна може розраховувати на понад 2 млн доз виробництва AstraZeneca/Oxford.
Голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас заявив, що у лютому в Україну почнуть прибувати партії вакцин від коронавірусу в рамках програми COVAX.
Маасікас запевнив, що Україна та інші сусідні країни — пріоритет для ЄС.
Він нагадав, що Євросоюз вже підтримав Україну під час епідемії коронавірусу, виділивши 190 млн євро і 1,2 млрд євро.
Це безпрецедентні обсяги для кризового року, — сказав посол ЄС.
Нагадаємо, вакциною від коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca не дозволили вакцинувати літніх людей у Швеції, Франції та Польщі.