Вакцинация от коронавируса

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Вакцинация от коронавируса в Украине должна начаться в феврале. В компании COVAX обнародовали план распределения вакцин между странами.

18 стран первыми получат 1,2 млн доз вакцин Pfizer/Biontech в рамках программы COVAX: Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Кабо-Верде, Колумбия, Сальвадор, Грузия, Мальдивы, Молдова, Монголия, Перу, Филиппины, Республика Корея, Руанда, Южная Африка, Тунис, Украина, Западный берег и Газа, — сообщили в ЮНИСЕФ.

Согласно плану, помимо 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech, Украина может рассчитывать на больше 2 млн доз производства AstraZeneca/Oxford.

Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что в феврале в Украине начнут прибывать партии вакцин от коронавируса в рамках программы COVAX.

Маасикас заявил, что Украина и другие соседние страны — приоритет для ЕС.

Он напомнил, что Евросоюз уже поддержал Украину во время эпидемии коронавируса, выделив 190 млн евро и 1,2 млрд евро.

Это беспрецедентные объемы для кризисного года, — сказал посол ЕС.

Напомним, вакциной от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca не позволили вакцинировать пожилых людей в Швеции, Франции и Польше.