Росія у ТКГ виступила проти закону щодо деокупації Донбасу. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/ua/n149919-proty-zakonu-schodo-deokupaciyi-donbasu-vystupyla-rosiya-u-tkg.html

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Російська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) розкритикувала наміри України прийняти закон про перехідний період, який регулюватиме деокупацію Донбасу.

Росіяни вважають, що цей закон нібито порушуватиме мінські угоди. Про це заявив російський представник на переговорах Борис Гризлов.

За його словами, українська сторона нібито не хоче врегулювання конфлікту.

Про це говорить і так званий законопроект «Про державну політику перехідного періоду», вигаданий київською владою. Цей проект грубим чином порушує мінські угоди і прямо передбачає дискримінацію та репресії проти жителів Донбасу з боку України, — заявив Гризлов.

Він також додав, що прийняття такого закону нібито означатиме односторонній вихід Києва з мінських угод.

Раніше Олексій Резніков розповів, що в цьому законі пропишуть, хто точно не потрапить під амністію після деокупації Донбасу.

Український міністр вважає, що цей закон не суперечить мінським угодам, а доповнює їх.

Нагадаємо, під час засідання ТКГ глави делегацій не обговорювали втрату українського військового, який загинув від вистрілу ворожого снайпера учора, 2 лютого.