Погода в Україні 18 січня. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/ua/n149920-mokryy-snig-z-doschem-ta-11-tepla-pogoda-v-ukrayini-na-4-lutogo-karta.html

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Погода в Україні 4 лютого очікується хмарна з проясненнями. На більшій частині території країни пройдуть дощі, в північних і західних областях прогнозується мокрий сніг з дощем.

На дорогах, крім південних і східних областей, утримається ожеледиця, повідомляє український Гідрометцентр.

У центральних і західних областях, а також в Сумській області очікується туман, місцями видимість знизиться до 100 м.

У північних і центральних областях вночі прогнозується 0−4° морозу, вдень температура повітря складе 2−7° тепла.

На заході температура повітря вночі складе від 4° морозу до 4° нижче нуля, вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах 6−11° з позначкою плюс.

У східній частині вночі очікується до 3−5° вище нуля, вдень температура повітря підніметься до 6−10° тепла. На півдні країни вночі прогнозується 3−5° вище нуля, вдень повітря прогріється до 7−9° тепла.

4 лютого у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях пориви вітру 15−20 м/с (I рівень небезпеки жовтий).

Погода в Києві буде з опадами — протягом доби прогнозують сильний дощ та мокрий сніг. Температура повітря вночі складе 0−2° тепла, вдень — 3−5° вище нуля.

Погода в Харкові вдень буде дощова, вночі опадів не прогнозують. Вночі буде 2−4°тепла, а вдень — 4−6° з позначкою плюс.

Погода в Одесі теж очікується з дощем. Вночі температура повітря складе від 2−4° тепла, вдень — 8−10° вище нуля.

Погода у Львові буде з опадами вдень — прогнозують дощ. Вночі стовпчики термометра покажуть 2−4° вище нуля, а вдень буде 5−7° тепла.

Погода в Карпатах очікується з дощем вдень та вночі. Вночі температура повітря буде 2−4° тепла, вдень прогнозують 7−9° з позначкою плюс.

Геомагнітна обстановка в Україні 4 лютого очікується відносно спокійна, протягом дня прогнозують невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики прогнозували мокрий сніг та дощ на заході країни.