Ожеледиця на дорогах та лавини в Карпатах – рятувальники попереджають про небезпеку. Фото: Facebook

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Ожеледиця на дорогах 4−5 лютого може завадити нормальному руху транспортних засобів.

У західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях пориви вітру 15−20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий), на дорогах утримається ожеледиця, повідомляє український Гідрометцентр.

4−5 лютого у зв’язку із хуртовинами на високогір’ї Івано-Франківської області та через відлигу на високогір’ї Закарпатської області зберігатиметься значна сніголавинна небезпека, — йдеться у повідомленні ДСНС України.

Людям радять завчасно планувати свої маршрути та не забувати про реєстрацію походів у рятувальників.

За даними Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, 4 лютого на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Температура повітря складає 5 °C морозу.

Нагадаємо, 4 лютого на більшій частині території країни йдуть дощі, в північних і західних областях — мокрий сніг з дощем.