Тарифи на світло можуть зрости з 1 квітня. Фото:

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Тарифи на електроенергію для населення України можуть зрости вже навесні.

Останнє підвищення цін на світло відбулося у грудні 2020 року, коли Кабмін ліквідував норми про пільгові 90 коп. за споживання менш ніж 100 кВт.год. Такі норми діятимуть до 31 березня 2021 року, а вже з 1 квітня ціни на електроенергію можуть зрости. Про це 4 лютого повідомляє Telegram-канал «Зе Факти».

Зазначається, що наразі в уряді розглядають декілька варіантів підвищення тарифу на електроенергію з 1 квітня: або підвищити загальний тариф до 2 грн за кВт/год., або ж не змінювати тариф для перших 300 КВт/год, а за кожен наступний сплачувати вже 3 грн 42 коп.

За інформацією Telegram-каналу, в Україні будинки за допомогою електроенергії обігрівають приблизно 400 тис. сімей. Зазначається, що родина українців, яка використовувала електроенергію на опалювання великого будинку й витрачала 3 тис. кВт. год, платила 2 тис. 700 грн, а зараз повинна викласти з кишені вже 5 тис. 40 грн. А після другого етапу подорожчання споживання 3 тис. кВт. год коштуватиме 9 тис. 700 грн.

Нагадаємо, 1 лютого Кабінет міністрів України затвердив компенсації за електричне опалення. Така компенсація буде нараховуватися автоматично на особові рахунки споживачів.