Тараса Козака і ЛНР-ДНР пов’язує кіпрський офшор з 2014 року — ЦПК

https://racurs.ua/ua/n149948-tarasa-kozaka-i-lnr-dnr-pov-yazuie-kiprskyy-ofshor-z-2014-roku-cpk.html

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Зв’язок Тараса Козака, нардепа від проросійської ОПЗЖ й «правої руки» та «гаманця» кума Путіна Віктора Медведчука, із терористичними ЛНР-ДНР простежується до кіпрського офшору.

Про це 4 лютого повідомила виконавчий директор «Центру протидії корупції» Дар’я Каленюк у блозі на УП.

За її даними, Козак пов’язаний із російськими терористами ЛНР-ДНР, зокрема й завдяки постачанню вугілля з окупованих територій, починаючи з 2014 року.

16 грудня 2014 року ПАТ «Центренерго» уклало договір із компанією Arida Global Limited з Гонконга на поставку десятків тисяч тонн вугілля. Вугілля мали закупити у Південній Африці, проте в 2016 році стало відомо, що під виглядом південноафриканського вугілля Arida Global Limited продавала державним ТЕЦ контрабандне вугілля з окупованих територій Донбасу.

Каленюк додала, що 5 листопада 2013 року гонконзька Arida Global Limited підписала кредитний договір на 8 млн дол. із кіпрською компанією Hakail Limited, власником якої у 2015−2019 роках був Тарас Козак. За даними держреєстру Кіпру, Hakail Limited належала іншій офшорній компанії Козака — Turul Investments Limited — ще з 2012 року.

Згідно з кредитним договором, компанія Arida отримала від кіпрського офшору Козака у 2014−2015 роках 7,4 млн дол. кредиту. Згодом Arida Global Limited не повернула позичені кошти, а кіпрський офшор Козака списав цей борг.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа — За життя» й соратника Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZIK, юридичним власником яких є Козак.

Підставою для санкцій стало розслідування спецслужб України, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованого Донбасу сприяють фінансуванню тероризму. Також в СБУ заявили, що канали Медведчука фінансуються компанією з ОРДЛО з орбіти кума Путіна. Посольство США офіційно підтримало санкції РНБО. Банкова також наголосила, що впродовж років вказані телеканали просувають дезінформацію Кремля в Україні (риторику на кшталт «фашизму», «русофобії», «зовнішнього управління», образу України як недодержави та перекладення відповідальності з Москви за війна й анексію), й нагадали, що Україна перебуває у стані гібридної війни з Росією, зокрема й інформаційної.