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Ракурс
З сайту "Слуги народу" зник Дубінський, скріншот відео

Дубінський зник із сайту «Слуги народу»

4 лют 2021, 13:08
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Інформація про народного депутата Олександра Дубінського зникла з офіційного сайту партії «Слуга народу». «Слуга», на якого США наклали санкції, донедавна очолював Київську обласну партійну організацію СН.

З розділу сайту, на якому зазначають інформацію про регіональні осередки «Слуги народу», інформацію про Дубінського видалили. При цьому дані про «слуг» на Київщині просто відсутні, хоча про решту областей повідомляється.

З сайту "Слуги народу" зник Дубінський

З сайту "Слуги народу" зник Дубінський


Нагадаємо, що Дубінський впродовж двох тижнів після оголошення санкцій Мінфіну США проти нього все ще залишався у президентській фракції і тільки після повторного особистого втручання глави держави в СН 1 лютого проголосували за припинення членства Дубінського.

Згодом YouTube заблокував його акаунт, а деякі члени «Слуги народу» повідомляли про ймовірне виключення нардепа з партії.

Джерело: Ракурс


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