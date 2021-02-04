З сайту "Слуги народу" зник Дубінський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n149947-dubinskyy-znyk-z-saytu-slugy-narodu.html

Ракурс

Інформація про народного депутата Олександра Дубінського зникла з офіційного сайту партії «Слуга народу». «Слуга», на якого США наклали санкції, донедавна очолював Київську обласну партійну організацію СН.

З розділу сайту, на якому зазначають інформацію про регіональні осередки «Слуги народу», інформацію про Дубінського видалили. При цьому дані про «слуг» на Київщині просто відсутні, хоча про решту областей повідомляється.

Нагадаємо, що Дубінський впродовж двох тижнів після оголошення санкцій Мінфіну США проти нього все ще залишався у президентській фракції і тільки після повторного особистого втручання глави держави в СН 1 лютого проголосували за припинення членства Дубінського.

Згодом YouTube заблокував його акаунт, а деякі члени «Слуги народу» повідомляли про ймовірне виключення нардепа з партії.